В Україні підтверджено 40 випадків коронавірусу

В Україні вже підтверджено 40 випадків Covid-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"Підтверджено 40 випадків Covid-19 (станом на 22:00 20 березня)", - йдеться у повідомленні.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:

Чернівецька (+15); Дніпропетровська 2; Житомирська 1; Харківська (+1); Львівська (+1); Київська обл. (+1); м. Київ 1.

Загалом зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

В Україні оголошено надзвичайну ситуацію у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Фото: АА