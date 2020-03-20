Майже 30 тисяч українців вже повернулися з-за кордону - Кулеба

Вже майже 30 тисяч українців повернулися додому з-за кордону, приблизно така ж кількість співгромадян очікує на повернення.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Інтер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже майже 30 тисяч повернулися до України, і ще приблизно така ж цифра наших співгромадян очікує на повернення. Ми щодня займаємося тим, щоб вони не просто поверталися, а щоб це відбувалося безпечно, і щоб проводилися необхідні заходи контролю", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що не відомо скільки часу займе повернення всіх українців додому, але держава шукає рішення, щоб усі наші громадяни опинилися в безпеці, і ті з них, хто хоче повернутися в Україну, щоб вони мали таку можливість.

"Ми щодня вирішуємо купу проблем, наприклад, сьогодні знайшли рішення повернення громадян зі Шрі -Ланки, займалися такою далекою країною як Перу, островом Балі. Тобто ви можете бачити, що це абсолютно різні точки світу", - сказав він.

Кулеба також зазначив, що є випадки, коли у людей є гроші, щоб оплатити повернення, але вони все ж таки вважають, що держава повинна за них заплатити, і везти їх безкоштовно. Але за його словами, більшість громадян є абсолютно добросовісними, і використовує ті моделі, які напрацьовує держава, зокрема з приватними компаніями та з авіалініями.

"Йде праця з українськими авіалініями для того, щоб ті робили нерегулярні рейси, і вивозили українців з-за кордону. Також працюємо з нашими закордонними партнерами, тоді коли вони здійснюють рейси, щоб забрати своїх співвітчизників, щоб по дорозі сюди вони підхоплювали, і підвозили наших співгромадян. Тому запевняю вас, що ми використовуємо будь-які засоби, для того, щоб українці поверталися у свої сім'ї, до своїх близьких у ці важкі часи", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав українців, які перебувають за кордоном і не мають змоги повернутися додому, зареєструватись у системі "ДРУГ", там повідомити МЗС про країну перебування й надати якомога більше інформації про суть проблеми в розділі.

Така інформація допомагає дипломатам і спрощує формування списків громадян, які мають терміново повернутися в Україну.