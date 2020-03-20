Українців закликають якнайшвидше повертатись з-за кордону

Міністерство закордонних справ разом з Міністерством інфраструктури закликають українців якнайшвидше повертатися додому з-за кордону через поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України у Facebook.

"Шановні громадяни, які вимушені повертатись додому в дуже некомфортних умовах або "застрягли" за кордоном через надзвичайну ситуацію по всьому світу... Не зволікайте з поверненням, адже непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення", - йдеться у повідомленні.

МЗС та Мінінфраструктури просять українців користуватися найближчими можливостями повернення, оскільки через стрімке поширення захворювання на коронавірусну інфекцію щохвилини заходи різних країн з обмеження будь-якого пересування громадян стають суворішими ніж коли-небудь в історії.

"Незабаром більшість країн Європейського Союзу можуть прийняти рішення про повний карантин, що передбачатиме не лише повне обмеження пересування країнами, а й, зокрема, закриття готелів", - додають у МЗС.

Міністерство інфраструктури України закликає українців скористатись можливістю вилетіти в Україну якомога скоріше, адже запровадження ще більш суворих карантинних заходів може повністю унеможливити здійснення будь-яких пасажирських рейсів.

"Авіакомпанії SkyUp і МАУ, які долучились до повернення наших громадян в Україну, готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, які готові ними скористатись. Авіарейси цих компаній – наразі єдина гарантована можливість повернутись додому", - додається у повідомленні.

Крім того, українців за кордоном просять уважно слідкувати за новинами на офіційних сторінках Міністерства інфраструктури, МЗС, а також на сторінках закордонних дипломатичних установ України в країнах перебування та залишатися на зв’язку з консулами.

МЗС запевняє, що українські дипломати працюють цілодобово, щоб надавати підтримку та орієнтувати, звідки і як можна дістатись України.

"Міністерство інфраструктури України та МЗС України цілодобово ведуть переговори з урядами іноземних держав, перевізниками і туроператорами, щоби надати вам можливість якомога швидше виїхати з країн, де ви перебуваєте", - зазначається у повідомленні.

Міністерство інфраструктури нагадує, що домовилося з авіаперевізниками про можливість здійснення рейсів за спеціальними цінами: "Ці ціни нижчі ніж стандартний тариф, враховуючи, що в напрямку з України такі рейси здійснюються без пасажирів".

Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Відень (VIE), Мюнхен (MUC), Таллінн (TLL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфурт (FRA), Єреван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG).

МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Ларнака (LCA), Відень (VIE), Дубай (DXB), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфурт (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

Як повідомляв 18 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій, уряд України планує повернути додому з-за кордону до кінця цього тижня 90% українців, які захотіли повернутися. Криклій також повідомляв, що за допомогою авіаперевезень до України повернули 44 тисячі українців з-за кордону з 14 по 18 березня.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

Країни Європи запровадили низку карантинних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу. Зокрема, були закриті кордони.