З Туреччини повернулися 250 українців, скоро прибудуть іще понад 560 - посол

З часу припинення авіасполучення 17 березня із Туреччини в Україну повернулися 250 громадян, ще 560 скористалися можливістю повернутися 21 та 23 березня авіарейсами SkyUp зі Стамбула.

Про це Укрінформу повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Із 17 березня з Туреччини в Україну, за наявними даними, повернулися більше 250 громадян України (2 комерційних рейси). З 21 по 23 березня заплановані авіарейси SkyUp до Києва і Одеси, на які вже придбано понад 560 квитків”, - сказав Сибіга.

Також, за його даними, 21 та 28 березня ще частина українців скористається поромом для повернення додому.

За словами посла, станом на ранок 20 березня до консульств в Анкарі та Анталії, генконсульства в Стамбулі заявки на участь в евакуаційних заходах подали близько 800 громадян України, кількість бажаючих постійно змінюється.

«Ведеться робота щодо можливості залучення пасажирського морського порома чи лайнера. Новою особливістю останніми днями є питання надання сприяння транзитникам з третіх країн у їхньому слідуванні в Україну, зокрема забезпечення дозволу на допуск в Туреччину, перереєстрація квитків тощо», - розповів дипломат.

Він наголосив на тому, що закордонні дипустанови України в Туреччині перебувають у цілодобовому контакті з громадянами за телефонами гарячих ліній, електронною поштою та розміщують повідомлення про нові можливості виїзду на власних сайтах та сторінках у соціальних мережах.

Днями для більш оперативного інформування громадян Посольство України в Туреччині відкрило свій канал в Telegram - Embassy of Ukraine in Ankara.

Як повідомлялося, за даними МЗС, після закриття припинення авіасполучення 17 березня більше 23 тисяч громадян України вже повернулися додому, ще стільки ж потрібно евакуювати.