Авіарейс для евакуації українців із Казахстану запланували на 26 березня - МЗС

Посольство України в Казахстані формує список українців для повернення додому авіарейсом «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26 березня.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Посольством України в Республіці Казахстан опрацьовується питання вивезення громадян України, які наразі тимчасово перебувають на території Республіки Казахстан, в Україну. З цією метою формується відповідний список осіб для подальшої організації авіарейсу «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26.03.2020 р.", - ідеться в повідомленні.

У цьому зв'язку в МЗС просять українців у Казахстані терміново підтвердити свою присутність на території Алмати на заплановану дату відльоту 26 березня та надіслати на електронну поштову скриньку консульства consul_kz@mfa.gov.ua або повідомити на контактні номери телефонів посольства: +7-71-72-40-07-57 або +7-71-72-57-70-25 свої персональні дані (латиницею, як зазначено у паспорті громадянина України для виїзду за кордон), копію раніше придбаного авіаквитка на відліт в Україну (за наявності).

У МЗС підкреслили, що оперативність надання зазначеної інформації та згуртованість дій дозволить співробітникам посольства якісно та максимально швидко вирішити усі необхідні питання щодо повернення українців додому.

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Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Так, з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.