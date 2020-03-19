Українські заробітчани не поспішають виїжджати з Польщі через коронавірус

Українці, у яких не завершується термін робочої візи, не поспішають виїжджати з Польщі, але в них наростає непевність у завтрашньому дні.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у польській рекрутинговій компанії EastWestLink, яка працевлаштовує у Польщі кілька тисяч українців.

“Ми не бачимо серед українців бажання повернутися додому у зв’язку з коронавірусом. Завершення працевлаштування відбувається за планом: додому намагаються виїхати лише ті, у кого закінчується термін дії документів на перебування, дозволи на роботу”,- зазначили у компанії.

Водночас, додали там, епідемія корнавірусу призвела до тимчасового закриття багатьох підприємств, що викликає “більшу непевність серед українських працівників.

Як повідомили в EastWestLink, у цьому зв’язку компанія робить усе можливе, щоб у випадку втрати місця роботи знайти українцям альтернативне місце роботи неподалік району його проживання.

Водночас, у польській компанії передбачають, що через епідемію коронавірусу прийняття на роботу громадян України в Польщі буде обмежено або й взагалі припинено. Станом на сьогодні обмежено або припинено функціонування польських консульств і візових центрів в Україні, а також міжміське та міжнародне транспортне сполучення. І навіть якби український трудовий мігрант подолав усі ці труднощі, то після прибуття до Польщі він муситиме пройти 14-денний карантин.

“У цій ситуації ми зосереджуємося на рекрутації іноземців, які вже перебувають в Польщі”,- зазначають у польській компанії.

Зокрема, частину заробітчан, які працювали, наприклад, в автомобільній промисловості, що зараз призупинилася, можна працевлаштувати у харчовій промисловості, де з’явилися вакансії через перебування польських працівників на карантині чи вдома з дітьми.

Напередоді уряд Польщі ухвалив пакет антикризових заходів, одним з пунктів якого є автоматичне продовження дозволів на працю громадянам України.

Згідно з попередніми оцінками, в Польщі може перебувати до 1,2 млн трудових мігрантів з України.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця поінформував, що станом на 18 березня 3,5 тис. українців зареєструвалися на сайті посольства для повернення додому. Для них 20 березня організовуються потяги Перемишль-Київ, а також авіарейс Варшава-Київ 21 березня.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.