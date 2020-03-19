До України літаками повернули вже 44 тисячі громадян – Криклій

За допомогою авіаперевезень до України повернули 44 тисячі українців з-за кордону з 14 по 18 березня.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Facebook.

"З 14 по 18 березня 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями", - написав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.