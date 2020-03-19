Вірусолог пояснила високу смертність від коронавірусу в Італії

Відмінності у картині захворюваності на коронавірус у Китаї та Італії пояснюються різницею в менталітеті, що проявилося у дотриманні режиму суворих обмежень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

«У кожної нації свій менталітет – це по-перше. Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії: не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо», - сказала вона.

Окрім того, науковець нагадала, що середня тривалість життя в Італії становить 78 років становить, а середній вік померлих від коронавірусу італійців - 79,5 років.

«До такого віку в багатьох країнах взагалі мало хто доживає», - констатувала Мироненко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 березня у материковому Китаї вперше не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом серед місцевих жителів.

В Італії кількість інфікованих зросла до 35 713. Там 2 978 пацієнтів померли та 4 025 — одужали.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантинні заходи у країні мають бути продовжені після нинішнього встановленого терміну (3 квітня).