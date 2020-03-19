До "Борисполя" прибули чотири рейси з українцями з Єгипту

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати українці з-за кордону, яких повертають після закриття повітряного сполучення. Зокрема, 19 березня на летовище прибули чотири рейси з Єгипту.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зокрема, зазначається, що 19 березня прилетіли три рейси з Шарм-ель-Шейха (Єгипет) та один з Хургади (Єгипет).

Також у "Борисполі" 19 березня очікується прибуття міжнародних рейсів з Хургади — 3, Шарм-ель-Шейха — 12, Дубая (ОАЕ) - 3, Амстердама (Нідерланди), Алмати (Казахстан), Дюссельдорфа ( Німеччина), Відня (Австрія), Кракова (Польща), Белграда (Сербія), Дубліна (Ірландія).

Також з "Борисполя" заплановані на виліт 19 березня рейси за кордон у такі міста: Амстердам, Дубай - три, Брюссель (Бельгія), Дюссельдорф, Алмати, Краків, Дублін, Белград.

Відповідно до інформації на онлайн-табло, на 19 березня у "Бориспіль" не заплановано прильоту та вильоту жодних внутрішніх рейсів.

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У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 19 березня скасовано всі рейси. Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема, статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

Як раніше повідомлялося, 16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

18 березня о 12:00 в Україні буде припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.