Президентський літак вже доправив до України з Австрії 33 українців

Літак Президента України доправив з Австрії до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" 33 українців, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

За дорученням Глави держави спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.

"Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ", - зазначили в пресслужбі.

Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.

В ОП підкреслили, що повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).