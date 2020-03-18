Президентський літак вже доправив до України з Австрії 33 українців
Про це повідомляє пресслужба Президента України.
За дорученням Глави держави спецборт вирушив до Відня для евакуації українських громадян, серед яких – 18 жінок, п’ятеро дітей та люди літнього віку.
"Перед посадкою у літак пасажирів оглянули медики, був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ", - зазначили в пресслужбі.
Після прибуття до Києва пасажирів також оглянуть лікарі.
В ОП підкреслили, що повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію, за порушення якої передбачена відповідальність. На домашній карантин будуть відправлені люди без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).