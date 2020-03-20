Із Хорватії евакуювали 64 українців, на підході - наступні трансфери

Станом на п'ятницю, 20 березня, 64 українських громадян евакуювали з Хорватії, є домовленість про трансфер орієнтовно ще 55 українців.

Про це посольство України в Хорватії повідомляє у Facebook.

"Станом на 20.03.20 з Хорватії вивезено 64-х громадян України. Домовлено з українським перевізником про перевезення до України 55-ти співвітчизників (кількість змінюється). Чекаємо від сербської та румунської сторін дозволу на транзит їхньою територією. Перевезення планується на 21.03", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, паралельно ще домовлено із SkyUp про авіаперевезення. "Ми працюємо цілодобово, щоб якнайскоріше допомогти вам повернутися додому (гарячі лінії посольства +385 91 605 10 10, +385 99 598 19 80)", - запевнили в посольстві.

Також у посольстві проінформували: якщо громадяни України планують повернення своїм автомобілем, то посольство надасть сприяння у переїзді за маршрутом Хорватія-Словенія-Австрія-Угорщина-Україна (умови щоразу змінюються).

За даними дипломатів, група громадян України для можливого перевезення автобусом вже сформована.

"Якщо ви потребуєте невідкладної допомоги у поверненні до України, ви можете повідомити свої дані та наміри через відповідну форму. Посольство опрацьовує усі запити і за першої можливості надасть вам сприяння у поверненні додому", - запевнили українські дипломати.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більше 50 тис. наших співгромадян, на 20 березня заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів.