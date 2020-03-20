SkyUp додала кілька рейсів для повернення українців з-за кордону

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines станом на 20 березня розширила перелік рейсів, якими із-за кордону можуть повернутися українці, які “застрягли” за межами України через запровадження карантинних заходів.

Додані рейси з Франкфурта, Аліканте, Стокгольму, Загреба, Стамбулу, Дубая, Дюссельдорфу, Єревану, Парижу (Бове), Тенерифе, Малаги, Берліну, Гамбурга, Ге́льсінкі та Копенгагену повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines на своєму сайті.

"Оновлено станом на 20.03.2020: 19.03.2020 – Відень 20.03.2020 – Ларнака, Цюрих, Стамбул 21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Стамбул 22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн, Стамбул, Мадрид, Осло, Будапешт 23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлін, Барселона, Стамбул 24.03.2020 – Прага, Берлін, Мюнхен, Париж (Бове), Лондон, Франкфурт, Аліканте, Стокгольм, Загреб, Стамбул, Дубай, Дюссельдорф 25.03.2020 – Прага (2 рейси), Єреван, Париж (Бове), Тенерифе, Малага, Берлін, Гамбург, Стамбул, Ге́льсінкі, Копенгаген", - йдеться у повідомленні.

Також компанія відкрила продаж квитків на спеціальний рейс Прага - Львів, запланований на 24.03.2020.

Зазначається, що скористатися цими рейсами можуть громадяни України та іноземці, які мають мають дозвіл на проживання в Україні (тимчасовий або постійний), які не встигли повернутися в Україну до офіційного припинення авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те, що здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.