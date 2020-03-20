Евакуація українців: "Бориспільський експрес" тимчасово поновлює роботу

Міністерство інфраструктури України дозволило тимчасові рейси експресу з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Центрального залізничного вокзалу міста Києва відповідно до карантинних норм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Міністерство дозволило "Бориспільському експресу" забирати кількість пасажирів відповідно до карантинних норм", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що також для організації трансферу пасажирів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до регіонів було залучено кількох українських перевізників.

Пасажирам після прибуття до аеропорту «Бориспіль» необхідно підійти до інформаційної стійки терміналу прибуття, де представник аеропорту та представник транспортної служби допомагатимуть збирати групи до 10 осіб за потрібними напрямками.

Трансфер з аеропорту оплачується додатково.

Як повідомлялося, Укрзалізниця припинила курсування експреса до аеропорту "Бориспіль" в ніч з 16 на 17 березня.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.