У "Борисполі" допомагають з організацією трансферу по Україні - МЗС

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" громадянам у разі потреби допомагають з організацією транспортного трансферу по Україні.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Що робити, якщо вам потрібна допомога з транспортом після прибуття в Україну? За ініціативи уряду в аеропорті Бориспіль координують трансфер громадян по Україні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі потреби в трансфері громадяни мають підійти до інформаційної стійки терміналу прибуття аеропорту «Бориспіль», присутні там представник аеропорту та представник транспортної служби допомагають збирати групи до 10 людей за потрібними напрямками. За даними МЗС, трансфер оплачується додатково.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.