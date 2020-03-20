До "Борисполя" прибули дев'ять рейсів з українцями

Станом на 13:00 20 березня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибули літаки з українцями з Бельгії, Ізраїлю, Домініканської Республіки, Єгипту та ОАЕ.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Так, сьогодні до "Борисполя" вже прибули літаки з Брюсселя, Тель-Авіва, Ла-Романи, Дубая, Шарджи та чотири літаки з Шарм-ель-Шейха.

Також 20 березня у "Борисполі" очікується 5 міжнародних рейсів з Шарм-ель-Шейха, 2 рейси з Дубая, 1 з Ларнаки, 1 з Хургади, 1 з Тель-Авіва, 1 з Франкфурта, 1 з Амстердама, 1 з Брюсселя, 1 з Цюриха, 1 зі Стамбула та 1 з Хургади.

Згідно з інформацією з онлайн-табло, на виліт з аеропорту "Бориспіль" сьогодні заплановано 1 рейс до Лондона, 1 рейс до Парижа, 1 рейс до Стамбула, 1 рейс в Дубай та 1 рейс до Шарджи.

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 19 березня скасовано всі рейси. Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту "Київ". Зокрема, статус "відмінено" зазначається щодо всіх рейсів - як за кордон, так і внутрішніх.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

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Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.