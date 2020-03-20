Із Польщі поїздами сьогодні евакуювали 1150 українців

На Львівщині прикордонники зустріли з Польщі два евакуаційні поїзди, що доставили українців, які через обмежувальні заходи у зв'язку з карантином не мали можливості самостійно перетнути кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу зустрічають евакуаційні поїзди. Ними уже повернулось більш як 1150 наших співвітчизників», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в ДПСУ, відповідно до рішення уряду України пункти пропуску наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення, однак державні органи організовують спецрейси, якими з-за кордону повертаються українці, а до своїх країн - іноземці. Такі рейси уже активно здійснюються літаками, а відсьогодні і поїздами.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску «Мостиська-залізнична станція» після 4-ї ранку 20 березня. Ним приїхало понад 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. Прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу виміряли всім пасажирам температуру. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів, зазначили у прикордонному відомстві.

Крім того, після 7 ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець. Їх оформлення відбулося за таким самим механізмом.

При цьому в ДПСУ наголосити, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

З Польщі прибувають поїзди з українцями / Фото: dpsu.gov.ua

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Як повідомлялося, станом на 18 березня 3,5 тис. українців зареєструвалися на сайті посольства Польща для повернення додому. Для них 20 березня організували потяги Перемишль-Київ, а також авіарейс Варшава-Київ 21 березня.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.