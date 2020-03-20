У неділю Windrose поверне українців із Софії до Києва

Українська авіакомпанія Windrose 22 березня 2020 року здійснить рейс із Софії (Болгарія) до Києва, яким зможуть скористатися громадяни України для повернення додому.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Windrose на своєму сайті.

"Для забезпечення повернення громадян України з-за кордону авіакомпанія вводить додатковий рейс 22 березня 7W 7056 за напрямком Софія - Київ (Софія, 18:00 - Київ, 19:55 час місцевий)", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що на рейс 7W 7056 Софія - Київ будуть допущені тільки громадяни України та іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 14 березня тимчасово заборонив в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком низки категорій (зокрема осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, є подружжям або дітьми громадян України, представників офіційних міжнародних місій, диппредставництв та членів їхніх сімей). На цьому ж засіданні було прийняте рішення про закриття міжнародного пасажирського сполучення.

16 березня уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення з 18 березня пасажирського міжміського залізничного, авіа- та автомобільного сполучення.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.