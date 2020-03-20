У неділю Windrose поверне українців із Софії до Києва
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Windrose на своєму сайті.
"Для забезпечення повернення громадян України з-за кордону авіакомпанія вводить додатковий рейс 22 березня 7W 7056 за напрямком Софія - Київ (Софія, 18:00 - Київ, 19:55 час місцевий)", - йдеться у повідомленні.
У компанії наголошують, що на рейс 7W 7056 Софія - Київ будуть допущені тільки громадяни України та іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.
Квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії.
Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.
З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 14 березня тимчасово заборонив в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком низки категорій (зокрема осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, є подружжям або дітьми громадян України, представників офіційних міжнародних місій, диппредставництв та членів їхніх сімей). На цьому ж засіданні було прийняте рішення про закриття міжнародного пасажирського сполучення.
16 березня уряд України ухвалив рішення про тимчасове припинення з 18 березня пасажирського міжміського залізничного, авіа- та автомобільного сполучення.
Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.
В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.