МЗС шукає в усьому світі засоби для боротьби з Covid-19 і закликає бізнес долучитися

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертається до представників українського бізнесу із закликом об’єднати зусилля з урядом України та міжнародними організаціями задля протидії коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба наголосив, що на виконання доручення Президента України, Міністерство закордонних справ шукає за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести тощо", - йдеться у повідомленні.

Задля цього МЗС нині проводить переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та іншими міжнародними організаціями. Крім того, на засіданні уряду 20 березня саме Міністерство закордонних справ України було визначене координатором гуманітарної допомоги в умовах пандемії COVID-19, зазначили у відомстві.

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«У нинішній ситуації в МЗС є два ключових завдання. Перше: допомога громадянам, які «застрягли» за кордоном. Друге: пошук у всьому світі засобів для боротьби проти коронавірусу в Україні», — заявив Кулеба.

За його словами, першочерговими потребами України є тести для виявлення COVID-19, засоби індивідуального захисту для громадян і медиків, медичне обладнання, медикаменти, пошук за кордоном фахівців з боротьби з коронавірусом.

До процесу пошуку всього необхідного Україні МЗС долучає також міжнародні організації, міжнародних партнерів України, Світовий Конгрес Українців, і також закликає долучитися український бізнес.

Міністерство закордонних справ закликає тих представників бізнесу, які зацікавлені у допомозі спільним зусиллям з протидії коронавірусу, пошуку необхідного для України за кордоном, звертатися до МЗС за адресою електронної пошти: oleksandra.vasylenko@mfa.gov.ua.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19, зафіксовано три летальних випадки.

Фото: АА