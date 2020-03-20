МЗС шукає в усьому світі засоби для боротьби з Covid-19 і закликає бізнес долучитися
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Дмитро Кулеба наголосив, що на виконання доручення Президента України, Міністерство закордонних справ шукає за кордоном спеціалізоване медичне обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту, тести тощо", - йдеться у повідомленні.
Задля цього МЗС нині проводить переговори з Офісом Координатора системи ООН в Україні, місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та іншими міжнародними організаціями. Крім того, на засіданні уряду 20 березня саме Міністерство закордонних справ України було визначене координатором гуманітарної допомоги в умовах пандемії COVID-19, зазначили у відомстві.
«У нинішній ситуації в МЗС є два ключових завдання. Перше: допомога громадянам, які «застрягли» за кордоном. Друге: пошук у всьому світі засобів для боротьби проти коронавірусу в Україні», — заявив Кулеба.
За його словами, першочерговими потребами України є тести для виявлення COVID-19, засоби індивідуального захисту для громадян і медиків, медичне обладнання, медикаменти, пошук за кордоном фахівців з боротьби з коронавірусом.
До процесу пошуку всього необхідного Україні МЗС долучає також міжнародні організації, міжнародних партнерів України, Світовий Конгрес Українців, і також закликає долучитися український бізнес.
Міністерство закордонних справ закликає тих представників бізнесу, які зацікавлені у допомозі спільним зусиллям з протидії коронавірусу, пошуку необхідного для України за кордоном, звертатися до МЗС за адресою електронної пошти: oleksandra.vasylenko@mfa.gov.ua.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.
В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19, зафіксовано три летальних випадки.
Фото: АА