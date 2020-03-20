Кулеба закликав СКУ допомогти в боротьбі з Covid-19 і протидіяти спробам послабити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав закордонних українців допомогти в пошуку й закупівлі обладнання та препаратів для боротьби з коронавірусом і посприяти протидії спробам послаблення санкцій проти Росії.

Про це він зазначив під час телефонної розмови з президентом Світового конґресу українців (СКУ) Павлом Ґродом, повідомляє пресслужба МЗС.

«Україна і закордонні українці складають одне тіло народу України, і в часи великих викликів збройної агресії РФ та пандемії коронавірусу потрібен новий рівень не лише діалогу, а й взаємодії МЗС зі Світовим Конгресом Українців, об’єднання зусиль у протидії подвійній агресії», - сказав Кулеба.

Зазначається, що міністр в першу чергу звернувся до провідників закордонного українства з проханням підтримати зусилля МЗС з допомоги громадянам України та їхнього повернення додому в умовах, коли через пандемію коронавірусу припинене регулярне транспортне сполучення.

Він також попросив допомоги СКУ в пошуку та закупівлі медичних препаратів та обладнання, необхідних в умовах протидії поширенню коронавірусу. Міністр передав СКУ відповідний лист потреб України.

Крім того міністр наголосив, що нині Україна перебуває в умовах подвійної агресії — збройного нападу Росії, що триває, і пандемії коронавірусу, яка щойно розпочалася.

У цьому зв'язку Кулеба закликав провідників СКУ залучити мережу українства по всьому світу, аби протидіяти спробам РФ в умовах пандемії послабити санкції з «гуманітарних міркувань», адже вони можуть бути зняті лише після того, як Росія згорне свою агресію проти нашої держави.

За даними МЗС, під час розмови було детально обговорено логіку зусиль, які Україна докладає задля пошуку мирного врегулювання на Донбасі в рамках нормандського переговорного процесу та мінських консультацій.

Крім того, співрозмовники домовилися спільно працювати над розв’язанням візових питань, які виникають у зв’язку з запровадженням обмежувальних заходів через пандемію.

Разом з тим, у МЗС додали, що віцепрезиденти СКУ Стефан Романів та Андрій Футей, які були учасниками розмови, також підтримали формат тісного співробітництва з посольствами України для реалізації вищезазначених пріоритетів.

За словами Кулеби, «фейки, дезінформація та паніка можуть мати не менш руйнівні наслідки, ніж сам коронавірус». Співрозмовники погодилися, що в нинішніх умовах дуже важливо, аби українці всередині країни та за кордоном покладалися на офіційні джерела інформації, і домовилися сприяти розповсюдженню достовірної інформації.

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Як повідомлялося, станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.