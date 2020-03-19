SkyUp додала нові рейси для повернення українців додому
Додані рейсі зі Стамбулу, Стокгольму, Парижу, Берліна, Відня, Варшави, Барселони, Мадриду та Мюнхена, повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines у Facebook.
"ОНОВЛЕНО станом на 19.03.2020
- 19.03.2020 – Відень
- 20.03.2020 – Ларнака, Цюрих, Стамбул
- 21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава
- 22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн, Стамбул, Мадрид
- 23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлін, Барселона
- 24.03.2020 – Прага, Берлін, Мюнхен, Париж (Бове)
- 25.03.2020 – Прага", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рейси з інших міст будуть виконуватися за потреби після отримання інформації про наявність там громадян, які бажають повернутися в Україну.
Також SkyUp розширила перелік рейсів, якими іноземці зможуть вилетіти з Києва. Так до рейсів в Тбілісі, Прагу та Париж (Бове) авіакомпанія додала рейси в Ларнаку,Цюрих, Берлін, Мадрид та Неаполь.
Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії або через агентську мережу.
Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те що, здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.
Станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.