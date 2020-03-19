SkyUp додала нові рейси для повернення українців додому

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines станом на 19 березня розширила перелік рейсів, якими українці зможуть повернутися додому.

Додані рейсі зі Стамбулу, Стокгольму, Парижу, Берліна, Відня, Варшави, Барселони, Мадриду та Мюнхена, повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines у Facebook.

"ОНОВЛЕНО станом на 19.03.2020

19.03.2020 – Відень

20.03.2020 – Ларнака, Цюрих, Стамбул

21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава

22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн, Стамбул, Мадрид

23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон, Варшава, Берлін, Барселона

24.03.2020 – Прага, Берлін, Мюнхен, Париж (Бове)

25.03.2020 – Прага", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейси з інших міст будуть виконуватися за потреби після отримання інформації про наявність там громадян, які бажають повернутися в Україну.

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Також SkyUp розширила перелік рейсів, якими іноземці зможуть вилетіти з Києва. Так до рейсів в Тбілісі, Прагу та Париж (Бове) авіакомпанія додала рейси в Ларнаку,Цюрих, Берлін, Мадрид та Неаполь.

Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії або через агентську мережу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те що, здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.