МЗС моніторить наукові розробки й практики у боротьбі з коронавірусом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював постійний моніторинг інформації про нові наукові розробки й найкращі практики у сфері боротьби з коронавірусом по всьому світу.

Відповідне доручення Кулеба дав усім закордонним дипломатичним установам України 20 березня, повідомляє пресслужба МЗС.

“Подолання пандемії коронавірусу - глобальний виклик, відповідь на який шукають по всьому світу. У той час, коли в Україні з’являються перші випадки захворювання, деякі країни вже накопичили практичний досвід стримування епідемії та ефективних підходів до їх подолання. Україна має тримати руку на пульсі наукового та практичного прогресу, щоб якомога швидше впроваджувати ті, які запобігатимуть поширенню вірусу та зберігатимуть здоров'я і життя наших громадян - як пацієнтів, так і лікарів”, - підкреслив Кулеба.

Зазначається, що всю зібрану інформацію про нові підходи та практику діагностики, лікування, запобігання поширенню коронавірусу за кордоном закордонні дипломатичні установи України передаватимуть у Міністерство охорони здоров’я України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Фото: АА