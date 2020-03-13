У Вінниці посилюють карантинні заходи

У Вінниці за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запобігання поширенню коронавірусу посилюють карантинні заходи.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні, 13 березня, у міській раді відбулося друге засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У місті до третього квітня припиняють роботу дитячі садочки усіх форм власності, у торгово-розважальних та розважальних комплексах мають припинити роботу всіх дитячих атракцій, розважальні заклади та комп’ютерні клуби. Вінничан просять обмежити відвідування Прозорих офісів, які працюватимуть у штатному режимі. Також скасовується особистий прийом громадян», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, згідно з рішенням Комісії також тимчасово припиняється надання послуг населенню міськими інклюзивно-ресурсними центрами. Закривають на карантин і спортзали та фітнес-клуби.

Керівників ринків і торгових закладів міська влада зобов’язала посилити дезінфекційні заходи. Зокрема, проводити санобробку місць скупчення не менше трьох разів на день, обов’язково і встановити засоби для дезінфекції рук. Відвідувачам такі заклади мають забезпечити безкоштовний доступ до вбиралень для миття рук.

Торговельні мережі та великі продовольчі крамниці міська рада просить подбати про достатню кількість продуктів харчування для стримування можливого ажіотажу та виникнення дефіциту, а також опрацювати питання дистанційного замовлення та доставки продуктів харчування до споживачів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабмін також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

В Україні підтверджено 3 випадки захворювання на Covid-19 - два у Чернівецькій області, один - у Житомирській.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 135 382 людини, загинуло 4981, одужало 69 645 осіб.

Фото: www.vmr.gov.ua