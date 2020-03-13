Акцію “Відновлюємо ліси разом” призупиняють – Заблоцький

Всеукраїнську акцію “Відновлюємо ліси разом” через обмеження на проведення масових заходів скасовано.

Про це повідомляє голова Державного агентства лісового господарства України Андрій Заблоцький у Facebook.

“Проаналізувавши ситуацію в Україні та Європі, ми вирішили скасувати проведення масових заходів у рамках Всеукраїнської акції “Відновлюємо ліси разом”. Також призупиняємо реєстрацію учасників на акцію через обмеження на проведення масових заходів. Це передбачено у відповідних урядових рішеннях щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції”, - написав Заблоцький.

Він зазначив, що у Європі заходи з відзначення Міжнародного дня лісу 21 березня також переносяться.

Керівник Держлісагентства наголосив, що якщо після карантинних заходів, агротехнічні терміни та погодні умови дозволятимуть акцію буде відновлено, щоб люди змогли посадити ліс. Враховуючи можливість використання посадкового матеріалу з закритою кореневою системою та при наявності вільних лісових ділянок в окремих областях, можна буде створювати ліси і в травні-червні.

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Заблоцький запевнив, що лісівники продовжують виконувати всі заплановані роботи з лісовідновлення. Вже на сьогодні в рамках лісокультурної кампанії відновлено майже 9 тис. га лісів, висаджено близько 50 млн сіянців та саджанців дерев.