Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров’я України у масштабній інформаційній кампанії проти розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Сергій Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, Павло Зібров, Дмитро Шуров, Гарік Корогодський, гурт «Время и Стекло», а також міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець та його заступник, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко знялися в інформаційному ролику проти Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Українські зірки знялися в інформаційній кампанії МОЗ / Фото: https://moz.gov.ua

Зазначається, що таким чином зірки своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають зменшити ризики інфікування та убезпечити себе. Наприклад, у відео можна побачити, як Дмитро Шуров обробляє руки спиртовмісним антисептиком, а Michelle Andrade протирає екран свого мобільного антисептичними вологими серветками. Потап пропонує користуватися безконтактними способами оплати, а Павло Зібров закликає не торкатися руками обличчя.

У міністерстві зазначають, що цей ролик з українськими зірками є частиною інформаційної кампанії МОЗ України проти Covid-19.

"Закликаємо споживати інформацію лише з надійних джерел та дотримуватися простих рекомендацій, аби убезпечити себе від зараження. Регулярно мийте руки з милом або обробляйте їх спиртовмісним антисептиком (від 60%), уникайте скупчень людей, термічно обробляйте продукти та не вживайте сире м’ясо, не торкайтесь брудними руками обличчя, зміцнюйте імунітет", - додали в МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирщини та у двох чоловіків із Чернівців.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.