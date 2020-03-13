Українські зірки знялися в інформаційній кампанії МОЗ
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Сергій Бубка, Потап, MONATIK, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Єфросиніна, Євген Клопотенко, Павло Зібров, Дмитро Шуров, Гарік Корогодський, гурт «Время и Стекло», а також міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець та його заступник, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко знялися в інформаційному ролику проти Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Українські зірки знялися в інформаційній кампанії МОЗ / Фото: https://moz.gov.ua
Зазначається, що таким чином зірки своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають зменшити ризики інфікування та убезпечити себе. Наприклад, у відео можна побачити, як Дмитро Шуров обробляє руки спиртовмісним антисептиком, а Michelle Andrade протирає екран свого мобільного антисептичними вологими серветками. Потап пропонує користуватися безконтактними способами оплати, а Павло Зібров закликає не торкатися руками обличчя.
У міністерстві зазначають, що цей ролик з українськими зірками є частиною інформаційної кампанії МОЗ України проти Covid-19.
"Закликаємо споживати інформацію лише з надійних джерел та дотримуватися простих рекомендацій, аби убезпечити себе від зараження. Регулярно мийте руки з милом або обробляйте їх спиртовмісним антисептиком (від 60%), уникайте скупчень людей, термічно обробляйте продукти та не вживайте сире м’ясо, не торкайтесь брудними руками обличчя, зміцнюйте імунітет", - додали в МОЗ.
Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус: у жінки з Житомирщини та у двох чоловіків із Чернівців.
За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.
В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.