В Україні перевіряють 80 нових підозр на коронавірус

Упродовж 21 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Упродовж 21 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на Covid-19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.

Станом на 10:00 21 березня в Україні кількість хворих не збільшилася. Наразі є 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19 , з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків.

Як повідомлялося, коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 3 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)

Львівська область -1 випадок

Тернопільська область - 1 випадок

Харківська область - 1 випадок

м. Київ - 3 випадки

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: АА.