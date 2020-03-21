В Україні перевіряють 80 нових підозр на коронавірус
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Упродовж 21 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 80 підозр на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 450 повідомлень про підозру на Covid-19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.
Станом на 10:00 21 березня в Україні кількість хворих не збільшилася. Наразі є 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19 , з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків.
Як повідомлялося, коронавірусна хвороба виявлена:
Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)
Київська область - 3 випадки
Донецька область - 1 випадок
Дніпропетровська область - 2 випадки
Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний)
Львівська область -1 випадок
Тернопільська область - 1 випадок
Харківська область - 1 випадок
м. Київ - 3 випадки
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.
Фото: АА.