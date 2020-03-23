На Чернігівщині припиняють роботу всі ринки

На Чернігівщині припиняють роботу всі ринки

КАРАНТИН
Укрінформ
На Чернігівщині з вівторка, 24 березня, всі ринки, в тому числі, продовольчі, припиняють свою роботу.

Про це на брифінгу сказав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийнято рішення закрити ринки, в тому числі, й продовольчі, на біокарантин", - поінформував очільник області.

За його словами, звернення з проханням призупинити роботу ринків, направлені в усі райони області.

На Чернігівщині досі не виявленого жодного випадку інфікування людини коронавірусом.

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Обмеження руху громадського транспорту відклали до п’ятниці, сказав на брифінгу Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На обмеження руху транспорту ми перейдемо, очевидно, з п’ятниці. Тоді ж почнемо забезпечувати довезення до місць роботи працівників критично важливих структур, які відповідають за життєзабезпечення міста", - поінформував мер.

За його словами, тролейбуси ходитимуть з 6 до 9 ранку та з 16 до 20 вечора. Впускати в них будуть за спеціальними посвідченнями, які зараз виготовляються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

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