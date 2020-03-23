На Чернігівщині припиняють роботу всі ринки

На Чернігівщині з вівторка, 24 березня, всі ринки, в тому числі, продовольчі, припиняють свою роботу.

Про це на брифінгу сказав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийнято рішення закрити ринки, в тому числі, й продовольчі, на біокарантин", - поінформував очільник області.

За його словами, звернення з проханням призупинити роботу ринків, направлені в усі райони області.

На Чернігівщині досі не виявленого жодного випадку інфікування людини коронавірусом.

Обмеження руху громадського транспорту відклали до п’ятниці, сказав на брифінгу Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На обмеження руху транспорту ми перейдемо, очевидно, з п’ятниці. Тоді ж почнемо забезпечувати довезення до місць роботи працівників критично важливих структур, які відповідають за життєзабезпечення міста", - поінформував мер.

За його словами, тролейбуси ходитимуть з 6 до 9 ранку та з 16 до 20 вечора. Впускати в них будуть за спеціальними посвідченнями, які зараз виготовляються.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.