На Чернігівщині - перша підозра на коронавірус

До Ніжинської міської лікарні Чернігівської області сьогодні, 18 березня, доставлено жінку з температурою та ускладненим диханням, яка нещодавно повернулася з Італії, - лікарі підозрюють коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус. Пів години тому до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставлено жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою, утрудненим диханням. За наявною інформацією, вона нещодавно повернулась із Італії", - написав очільник області.

За його словами, лікарі здійснюють усі заходи згідно з затвердженим алгоритмом дій. У хворої взято аналізи, які направлено до референс-лабораторії в м. Києві для проведення тесту на Covid-19.

Пацієнтку ізольовано у бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога.

У зв’язку з підозрою на небезпечну інфекцію, в Чернігові була проведена оперативна нарада за участю керівництва ОДА, управління охорони здоров'я, Національної поліції, лабораторного центру МОЗ у Чернігівській області.

Всіма службами регіону проводяться відповідні заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Прокопенко додає, що для забезпечення лікування інфекційних хворих в області функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

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Наразі в Україні зареєстровано 14 випадків Covid-19, один із них у народного депутата, за всіма контактними особами встановлено медико-санітарне спостереження.