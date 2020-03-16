Польща готова надати коридор для повернення українців з Європи

Польща готова надати свій транспорт і коридор для перевезення до українського кордону громадян України, які не можуть в’їхати до РП у зв’язку із забороною на в’їзд іноземців.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив 16 березня міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є готовність перевезти литовців чи українців з території Німеччини, якщо, звичайно такою буде воля наших сусідів. Вони орендують у нас потяги і ми перевеземо їхніх громадян через територію нашої країни. Вони не змушені будуть залишатися на території Німеччини біля кордону з Польщею”, - заявив Адамчик.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України у Німеччині намагається розв'язати питання про повернення додому 44 українців, які застрягли на німецько-польському кордоні. Йдеться про пасажирів рейсового автобуса "Кьольн-Київ" компанії Eurovoyage, який на польсько-німецькому кордоні поблизу німецького м. Франкфурт-на-Одері не був пропущений на територію Польщі польською прикордонною службою з огляду на введену цією державою заборону на в‘їзд через пандемію коронавірусу.