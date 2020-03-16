На німецько-польському кордоні "застрягли" 44 українці

Посольство України у Німеччині намагається вирішити питання про повернення додому 44 українців, які застрягли на німецько-польському кордоні.

Про це в коментарі Укрінформу сказав посол Андрій Мельник.

«Дипмісією ініційовано питання щодо створення польською владою гуманітарного коридору», - сказав Мельник.

Йдеться про пасажирів рейсового автобуса «Кьольн-Київ» компанії Eurovoyage, який на польсько-німецькому кордоні поблизу німецького м. Франкфурт-на-Одері не був пропущений на територію Польщі польською прикордонною службою з огляду на введену цією державою заборону на в‘їзд через пандемію коронавірусу.

Зранку 16 березня до Посольства України в ФРН надійшов сигнал SOS від цих громадян.

За дорученням посла Мельника було негайно встановлено телефонний контакт з водієм та пасажирами автобусу, спільно опрацьовано можливі альтернативні шляхи повернення на Батьківщину. До місця, де перебувають громадяни (120 км від Берліна), одразу ж виїхав старший дипломат Посольства, який на місці заспокоїв людей, забезпечив їх питною водою, надав необхідні роз‘яснення, а також зібрав контактні дані 44 осіб для опрацювання варіантів їх повернення додому.

Посол та консули і надалі працюватимуть у цілодобовому режимі для допомоги нашим співвітчизникам, які опинилися у скрутній ситуації, запевнив Мельник, який тримає цю та інші надзвичайні ситуації на особистому контролі.

Як повідомлялося, у неділю було неочікувано скасовано рейс Франкфурт-на-Майні-Київ компанії Lufthansa, через що понад 100 українців не змогли повернутися додому.