Глава УГКЦ радить на Великдень молитися онлайн

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав радить у зв`язку з коронавірусом у Страсний тиждень і на Великдень молитися онлайн, не цілувати плащаниці та служити на вулиці.

Про це повідомляється на сайті УГКЦ.

"Найперше – якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння Христового в країнах нашого проживання триватиме карантин, то пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз", - йдеться у повідомленні.

Предстоятель вважає, що вірних треба заохочувати якнайбільше користати із трансляцій церковних богослужб, але їх мають забезпечити священнослужителі з храмів та соборів.

"Друге – страсні й великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві служаться без участі вірних – заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів. Третє – у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг" - наголосив він.

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Крім того, у Велику п’ятницю не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.

Блаженніший Святослав радить організувати доступ до плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в храмі понад встановлену санітарними нормами допустиму кількість осіб.

За його словами, у неділю Пасхи необхідно служити, по можливості, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані.

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"Та однак, якщо карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома", - наголосив владика.

Він закликав освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надвор і освячувати страви можна у Великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

Глава УГКЦ наголосилосив, що до храмів не повинні приносили страви на освячення особи літнього і похилого віку; ті, у яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання; ті, хто перебуває на самоізоляції. Їх слід повідомити, що великодні кошики будуть освячені теж за посередництвом онлайн-трансляцій.

"Прикладом у цьому нам має слугувати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто єднається з ним за допомогою радіо і телебачення", – запевняє блаженіший Святослав.

Він також нагадав, що не потрібно водити гаївок біля храмів, не влаштовувати великодніх забав, щоб не збирати людей разом.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України рішенням на своєму засіданні в середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що режим надзвичайної ситуації планується увести на 30 днів, відповідно всі карантинні заходи також планують продовжити на 30 днів.

Таким чином, режим надзвичайної ситуації діятиме в Україні до 24 квітня.