Синод ПЦУ підготує настанови для вірян щодо Великодня під час карантину

Синод ПЦУ підготує настанови для вірян щодо Великодня під час карантину

Укрінформ
Синод Православної церкви України напрацює практичні рекомендації для духівнитва і мирян на Великдень у зв'язку з продовженням карантину.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"У зв‘язку із запровадженням Кабінетом міністрів України режиму надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня 2020 р., що включає період Страсного тижня і Великдень (19 квітня), повідомляємо, що Священний синод Православної церкви України ухвалюватиме відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію на всій території України до 24 квітня.

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