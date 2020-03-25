Синод ПЦУ підготує настанови для вірян щодо Великодня під час карантину

Синод Православної церкви України напрацює практичні рекомендації для духівнитва і мирян на Великдень у зв'язку з продовженням карантину.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"У зв‘язку із запровадженням Кабінетом міністрів України режиму надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня 2020 р., що включає період Страсного тижня і Великдень (19 квітня), повідомляємо, що Священний синод Православної церкви України ухвалюватиме відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію на всій території України до 24 квітня.