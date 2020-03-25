Митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів молитву за припинення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Долучившись до заклику Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 25 березня 2020 року звершив молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цей День загальної молитви і посту за Україну Предстоятелю ПЦУ співслужила всечесна братія обителі.

Епіфаній провів молитву за припинення епідемії коронавірусу / Фото: pomisna.info

Під час відправи Епіфаній виголосив всеукраїнську молитву за припинення епідемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з карантином в Україні та запровадженням в окремих регіонах режиму надзвичайної ситуації з метою недопущення поширення коронавірусу, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну.