ПЦУ готова надати приміщення для хворих із коронавірусом - Епіфаній
Про це заявив Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
"Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування", - сказав він.
Митрополит наголосив, що так буде в єпархіях по всій Україні, де є така можливість і потреба.
Єпіфаній нагадав про часи Революції Гідності, коли Свято-Михайлівський Золотоверхий собор і трапезний храм святого апостола і євангеліста Іоана Богослова прихистили борців за правду.
"Тож і цей непростий період пройдемо пліч-о-пліч разом", - наголосив предстоятель ПЦУ.
Як повідомляв Укрінформ,Синод Православної церкви України дозволив проводити богослужіння у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями без особистої присутності мирян.
В Україні на сьогодні офіційно підтверджено 97 хворих на цю недугу. У країні запровадили жорсткий карантин.
Фото: pomisna.info