ПЦУ готова надати приміщення для хворих із коронавірусом - Епіфаній

Православна Церква України (ПЦУ) готова надати свої приміщення для хворих і тих, хто потребує обстеження.

Про це заявив Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Приміщення, які є в моєму розпорядженні як Митрополита, за потреби будуть надані для прийому хворих. Тож найближчими днями вони будуть підготовлені, щоби у разі необхідності прийняти потребуючих обстеження чи лікування", - сказав він.

Митрополит наголосив, що так буде в єпархіях по всій Україні, де є така можливість і потреба.

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Єпіфаній нагадав про часи Революції Гідності, коли Свято-Михайлівський Золотоверхий собор і трапезний храм святого апостола і євангеліста Іоана Богослова прихистили борців за правду.

"Тож і цей непростий період пройдемо пліч-о-пліч разом", - наголосив предстоятель ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ,Синод Православної церкви України дозволив проводити богослужіння у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями без особистої присутності мирян.

В Україні на сьогодні офіційно підтверджено 97 хворих на цю недугу. У країні запровадили жорсткий карантин.

Фото: pomisna.info