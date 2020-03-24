ПЦУ закликає вірян дистанційно долучатися до молитви

Православна церква України дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, а вірян закликає долучатися дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Беручи до уваги рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо посилення обмежень свободи пересування та свободи зібрань, на час дії цих посилених обмежень роз’яснити, що п. 3 ... дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями й співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Також ПЦУ наполягатиме перед державною владою та органами місцевого самоврядування на тому, що богослужіння і молитва, діяльність священнослужителів та церковнослужителів не можуть бути повністю зупинені, храми повинні залишатися доступними для особистого відвідування вірянами, з дотриманням норм карантину, підвищеної санітарної безпеки та "соціальної дистанції".

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з карантином в Україні та введенням в окремих регіонах режиму надзвичайної ситуації з метою недопущення поширення коронавірусу, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну.

Читайте також: У Києві священники ПЦУ почали виготовляти антисептики

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.