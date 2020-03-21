У Києві священники ПЦУ почали виготовляти антисептики

У Києві священники ПЦУ почали виготовляти антисептики

Коронавірус
Укрінформ
Священнослужителі Київської митрополії Православної церкви України виготовили за рецептурою ВООЗ та передали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Кожна людина потребує підтримки і надійної опори в складній ситуації. Особливо зараз, під час поширення небезпечного вірусу, найвразливішими до якого є літні люди та ті, хто через життєві обставини не має змоги вжити необхідних заходів для захисту від хвороби. Перший серед них – дезінфекція рук і поверхонь за допомогою антисептика. Тож священнослужителі відділу Соціальне служіння Київської митрополії ПЦУ з благословіння Предстоятеля почали виготовлення антисептиків", - йдеться у повідомленні.

Так, 18 березня у Києві передали перші 150 антисептиків для найвразливіших категорій населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла.

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"Станом на сьогодні майже дві тисячі флаконів розповсюдили у столиці та розіслали до великих міст: Маріуполя, Харкова, Одеси. Антисептики виготовляються за рецептурою Всесвітньої організації охорони здоров’я з таких реагентів: етанолу або ізопропилового спирту, перекису водню та гліцерину. Сьогодні ми звертаємося до парафій Православної церкви України у Києві та благодійних організацій, які можуть розповсюджувати антисептики. Подавайте заявки на їхнє виготовлення, які ми за можливістю опрацьовуватимемо. Тільки разом, з Божою допомогою ми зможемо подолати загрозу хвороби", - зазначили в ПЦУ.

Фото: ПЦУ

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