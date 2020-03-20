Президент Молдови каже, що четверо інфікованих відвідували Почаївську лавру

Четверо громадян Молдови, заражених коронавірусом, відвідували монастир у Почаєві під час поїздки Україною.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон під час брифінгу на засіданні Єдиного командного центру, повідомляє молдовське видання Deschide.md.

«Ми розуміємо, що треба молитися…це вітається для всіх. Але в Україні паломники вирушили у подорож до Почаєва. Є чотири випадки зараження серед тих, хто повернувся з України, з подорожі у монастир», - заявив Додон.

Міністр охорони здоров'я Віоріка Думбревяну після засідання Єдиного командного центру повідомила, що сьогодні у Молдові підтверджено ще 17 випадків коронавірусної інфекції. Таким чином загальна кількість діагностованих випадків Covid-19 становить 66.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ в Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19. Перевіряються 209 підозр.