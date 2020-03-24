Синод ПЦУ дозволив священникам проводити службу без присутності вірян

Синод Православної церкви України дозволив проводити богослужіння у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями без особистої присутності мирян.

Про це пресслужба ПЦУ повідомляє у Facebook.

"24 березня 2020 року шляхом телеконференції Священний синод Православної церкви України ухвалив відповідне рішення, беручи до уваги рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо посилення обмежень свободи пересування та свободи зібрань. Було роз’яснено, що на час дії цих посилених обмежень третій пункт «Практичних настанов для єпископату, духовенства і вірних у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби (Covid-19)» (затверджених Священним синодом 17 березня 2020 р.) дозволяє проведення богослужінь у храмах самими лише священнослужителями та церковнослужителями і співаками, без особистої присутності мирян. Під час проведення таких богослужінь миряни повинні долучатися до спільної молитви, використовуючи можливості віддаленого зв’язку", - йдеться у повідомленні.

При цьому Синод наполягає перед державною владою та органами місцевого самоврядування на тому, що богослужіння і молитва, діяльність священнослужителів та церковнослужителів не можуть бути повністю зупинені, храми повинні залишатися доступними для особистого відвідування віруючими, з дотриманням норм карантину, підвищеної санітарної безпеки та «соціальної дистанції». У разі запровадження спеціальних дозволів на пересування Синод наполягає на наданні таких дозволів священнослужителям та церковнослужителям для виконання ними своїх релігійних обов’язків.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці та ще ряді міст також зупинено рух наземного громадського транспорту. Передбачено, що він перевозитиме лише медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, співробітників стратегічних підприємств.

В Україні станом на 24 березня лабораторно підтверджено 97 випадків коронавірусу, з них 3 - летальні.