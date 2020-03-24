Глава УГКЦ закликає приєднатися до молитви Папи Римського

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав вірян приєднатися до спільної вселенської молитви Папи Римського Франциска.

Таке повідомлення розміщене на інформаційному ресурсі УГКЦ.

«Прошу всіх завтра, 25 березня, єднатися у спільній вселенській молитві з Папою Франциском», - закликав Святослав під час молебню до Богородиці в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ подякував усім вірним за те, що «щоденно єднаються у всецерковній, народній і спільній молитві». Після цього повідомив, що 25 березня Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій оголосила днем молитви і посту за Україну. Завтра всі Церкви і релігійні організації України будуть об'єднані в пості й молитві.

«Прошу всіх у духовній єдності пережити завтрашній день. Крім того, 25 березня — це день Благовіщення за григоріанським календарем. Тому цього дня весь християнський світ, на заклик Папи Франциска, молитиметься за припинення пандемії коронавірусу. Про всіх завтра, у цей час вселенської молитви, перебуваючи у своїх домівках, єднатися із Святішим Отцем і з нами, які зберуться в Патріаршому соборі у спільній молитві», — зазначив глава УГКЦ.

У Патріаршому соборі молитва розпочнеться о 13:00 за київським часом.Прямий ефір можна буде переглянути на каналі «Живого ТБ» в мережі YouTube або сторінці «Живого ТБ» у Facebook.

Також повідомляється, що у п'ятницю, 27 березня, Святіший Отець оголосив надзвичайну молитву «Urbi et Orbi» (Місту і світу). Зазвичай така молитва відбувається лише під час свят Великодня і Різдва.

«Для того щоб широко відчинити двері Божого милосердя і вилити Божу благодать на весь світ, Святіший Отець закликає взяти в ній участь. На завершення молитви Папа Франциск уділить повний відпуст усім тим, хто з ним єднатиметься у молитві», — додав Блаженніший Святослав.

Молитва розпочнеться о 19.00 за київським часом. Спільне моління транслюватимуть засоби масової інформації, зокрема «Живе ТБ».

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: GOROD.LV