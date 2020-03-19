Фонд соцстраху відкрив "гарячі лінії" для консультацій щодо лікарняних

Фонд соціального страхування відкрив у кожній області телефонні "гарячі" лінії для консультації щодо оплати лікарняних в умовах карантину.

Про це повідомляється на сторінці ФСС у Facebook.

«У Фонді працюють регіональні "гарячі" лінії для консультацій щодо оплати лікарняних в умовах карантину», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ФСС здійснює фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат у штатному режимі. Водночас, на період карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, розширено перелік страхових випадків, за якими ФССУ фінансує надання допомог.

У ФСС також звертають увагу, що відповідно до чинного законодавства фонд фінансує надання допомог застрахованим, тобто офіційно працевлаштованим особам на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.