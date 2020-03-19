Епіфаній дав поради і настанови на час карантину

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликає не піддаватися гніву через карантин та зруйновані плани, а також не впадати у відчай через відкладені справи.

Про це він написав в Facebook.

"Не піддаваймося гніву через карантин та зруйновані плани, не варто впадати у відчай через відкладені справи. Якщо дотримаємося всіх заходів безпеки – згодом, з Божою допомогою, зможемо реалізувати заплановане навіть з більшим ентузіазмом та внутрішніми відновленими силами. Нехай цей період буде нагодою для саморозвитку, адже тепер звільнився час для того, що ми, можливо, відкладали «на потім»: час на більшу увагу до молитовного спілкування з Богом, до свого духовного життя, до покаяння, до пізнання Слова Божого, до розмов з рідними, або й до прочитання книг чи вдосконалення знань з іноземної мови", - написав Епіфаній.

Він зазначив, що цей час можна використати для духовного врівноваження, також це є можливістю для усіх у період Великого посту переосмислити стиль свого життя.

Предстоятель ПЦУ закликає людей не нехтувати правилами поведінки у період пандемії та виконувати рекомендації органів охорони здоров’я. Однак при цьому не піддаватися паніці, не дозволяти тривозі та страху заволодіти серцем та розумом, адже тоді людина втрачає контроль та не здатна ухвалювати раціональні рішення.

Він зазначив, що у цей час варто уникати масових заходів, рукостискань та обіймів; не наражати на небезпеку інших, коли захворіли і маємо ознаки грипу, і обов’язково за найменших проявів симптомів повідомляти лікарів у дистанційному режимі, аби уникнути будь-яких ризиків поширення хвороби.

Також Епіфаній закликав не осуджувати людей, які захворіли на коронавірус, а молитися за їхнє одужання і за здоров’я лікарів, які продовжують виконувати свою роботу в складних обставинах.

"Перед світом та Україною, дійсно, постали великі випробування – у сфері економіки й охорони здоров’я. Та найбільший виклик перед нами – чи залишимося ми людьми, які керуються цінностями добра, гідності, любові. Питання в тому, чи ми піддамося страхові та паніці, чи використаємо ці виклики у час Великого посту, аби стати кращими, духовно вдосконалитися. Доклавши зусиль та виконавши рекомендації компетентних органів, зробімо належне для безпеки ближніх та власно",- додав він.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків захворювання на коронавірус у світі становить 219 367, кількість смертей – 8 970, одужали – 85 749 осіб.