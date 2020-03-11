Епіфаній дав сім порад, як правильно тримати піст

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав сім порад, які дозволять поступовими кроками вдосконалюватись у постуванні.

Про це він написав у Facebook.

"Маємо постійно пам’ятати, що головна мета посту – не обмежити себе, а, навпаки, звільнити від пристрастей, від гріха – усього, що сковує і ранить нашу душу. Пропоную всім вірянам сім порад, які дозволять поступовими кроками вдосконалюватись у постуванні. Вони можуть бути вашою підказкою та мотивацією, з ними ви можете переконатись, що не відхиляєтеся від обраного напряму, або ж віднайти щось нове та корисне для себе", - написав Епіфаній.

Відтак Предстоятель ПЦУ порадив більше спілкуватися з Богом у молитві та з ближніми в реальному спілкуванні, приділити їм свою увагу, а для цього варто скоротити час проведення у соціальних мережах, щоб звільнити його для молитви, богослужінь у храмі та для турботи про інших. Також він зазначив, що потрібно впорядкувати свій режим дня та розпорядок харчування.

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На думку Епіфанія, під час посту не потрібно скаржитись та докоряти іншим. Потрібно терпляче й спокійно вирішувати проблемні питання, позитивно налаштовувати себе та не звинувачувати інших людей. Він порадив вірянам започаткувати для себе певну добру традицію. "Наприклад: зменшуйте використання пластику в повсякденному житті або ж посадіть дерево і квіти біля храму чи у парку", - написав Епіфаній.

Також він порадив під час постування вибачатися та пробачати із легким щирим серцем, не тримаючи зла, та не відкладати сповідь на останній тиждень посту.

"Зробіть благодійний внесок або допоможіть ближньому справою та підтримкою – візьміть на себе відповідальність у покращенні життя своєї громади, міста, країни. Більше моліться із почуттям вдячності за кожний день можливостей ставати кращими та духовно сильнішими", - додав Епіфаній.

Він наголосив, що все, що людина постановила собі на час Великого посту, повинно бути не переліком утримань та обмежень, "а подвигом нашої любові до Спасителя, який добровільно страждав заради нашого спасіння".

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"Саме це є запорукою того, що всі ті добрі справи, які ми започаткуємо у цей час, ми будемо примножувати та розвивати впродовж усього свого життя, а не лише у його конкретний період. Тож нехай ці настанови разом із вашою любов’ю дозволять вам гідно зустріти Воскресіння Христове та перемінити життя на краще", - зазначив Епіфаній.

У християн східного обряду 2 березня почався Великий піст, який триватиме до 19 квітня – Світлого Христового Воскресіння.