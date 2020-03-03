Серед предстоятелів церков українці найкраще ставляться до Епіфанія

Серед предстоятелів основних церков у країні українці найкраще ставляться до очільника Православної церкви України митрополита Епіфанія: позитивно ставляться до нього 38,4% громадян, негативно – 5,7%.

Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні громадської думки "Ставлення до окремих церков України і очікування від діяльності Православної церкви України: лютий 2020 року", проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Серед предстоятелів основних церков також найкраще ставлення простежується у випадку Епіфанія: 38,4% позитивно ставляться до нього, негативно – 5,7% (баланс – +32,7%). У всіх регіонах серед трьох предстоятелів Епіфаній має найвищі показники: баланс ставлення становить +48,3% на заході (проти +23,6% у Святослава і -1,2% у Онуфрія), +32,5% у центрі (проти +20,9% у Святослава і -6,9% у Онуфрія), +23% на півдні (проти +15,4% у Онуфрія і +15,2% у Святослава), +19,5% на сході (проти +15,5% у Святослава і +10,2% у Онуфрія) і +26,2% на Донбасі (проти +12,4% у Онуфрія і +5,2% у Святослава)", - повідомили у КМІС.

Згідно з даними опитування, до глави Української греко-католицької церкви Святослава позитивно ставляться 27,4% українців, негативно – 3,8% (баланс – +23,6%). Баланс ставлення до Святослава у всіх регіонах додатний, хоча найвищий показник – на заході (+40,9%, тоді як в інших регіонах баланс варіює в межах +5,2-20,9%).

До керівника УПЦ МП Онуфрія позитивно ставляться 20,9% українців, негативно – 22,1% (баланс становить -1,2%). Баланс ставлення скоріше від’ємний на заході (-12,8%) і в центрі (-6,9%) і скоріше додатний – на півдні (+15,4%), сході (+10,3%) і Донбасі (+12%,4%).

Як зауважили у КМІС, до Західного макрорегіону входять Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; до Центрального – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ; до Південного – Миколаївська, Херсонська, Одеська області; до Східного – Дніпропетровська, Запорізька і Харківська області; Донбас – Донецька і Луганська області.

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КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 15 по 27 лютого 2020 року. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) опитано 1223 респонденти, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% для показників, близьких до 50%; 2,5% — для показників, близьких до 25%; 1,9% — для показників, близьких до 10%; 1,3% — для показників, близьких до 5%; 0,6% — для показників, близьких до 1%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з цим опитуванням КМІС, серед трьох найбільших церков України громадяни найкраще ставляться до Православної церкви України (ПЦУ), до якої позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4%.