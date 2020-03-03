Серед трьох найбільших церков в Україні найкраще ставляться до ПЦУ

Серед трьох найбільших церков України громадяни найкраще ставляться до Православної церкви України (ПЦУ): до неї позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4%.

Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні громадської думки "Ставлення до окремих церков України і очікування від діяльності Православної церкви України: лютий 2020 року", проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Серед трьох найбільших церков України найкраще ставлення простежується у випадку Православної церкви України, до якої позитивно ставляться 60,6% українців, негативно – 5,4% (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2%)", - йдеться у повідомленні.

Причому, як зазначається, у всіх регіонах України ПЦУ має найвищі показники ставлення, зокрема у всіх регіонах не менше половини населення позитивно ставляться до ПЦУ (від 50% на сході до 69,6% на заході; баланс ставлення варіює від +43,4% на сході до +67,9% на заході).

Згідно з результатами опитування, далі за цим показником іде Українська греко-католицька церква, до якої позитивно ставляться 35,2% населення, негативно – 6,5% (баланс – +28,7%). У всіх регіонах церква має додатний баланс ставлення, хоча найкраще ставлення – на заході (баланс на заході становить +46,9% проти +13-28,4% в інших регіонах).

"Лише у випадку Української православної церкви Московського патріархату простежується від’ємний баланс – -2,2%. До цієї церкви 25,7% опитаних ставляться позитивно, 28% – негативно. Церква має від’ємний баланс на заході (-19,4%), близький до нуля баланс у центрі (-4%) і на сході (+4%) і додатний баланс на півдні (+19,6%) і Донбасі (+20,1%)", - зазначається у повідомленні КМІС.

Також респондентам ставилося запитання про те, має чи не має ПЦУ займатися певними напрямками діяльності, а також які три напрямки мають бути пріоритетними.

Загалом, крім очікуваних "допомога бідним" (37,6% зараховують до топ-3 пріоритетних напрямків) і "підвищувати моральність і духовність суспільства" (37%), також до топнапрямків 27,2% зараховують сприяння завершенню війни на сході, 23% – сприяння розв’язанню соціальних проблем (алкоголізм, наркоманія, проблемні підлітки тощо), 22,2% – сприяння згуртованості населення України, подоланню розбіжностей між жителями різних регіонів, 13,9% – допомагати армії України, 13,9% – сприяння звільненню полонених.

Як зауважили у КМІС, до Західного макрорегіону входять Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області; до Центрального – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м. Київ; до Південного – Миколаївська, Херсонська, Одеська області; до Східного – Дніпропетровська, Запорізька і Харківська області; Донбас – Донецька і Луганська області.

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КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 15 по 27 лютого 2020 року. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів) опитано 1223 респонденти, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

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Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%; 2,5% — для показників, близьких до 25%; 1,9% — для показників, близьких до 10%; 1,3% — для показників, близьких до 5%; 0,6% — для показників, близьких до 1%.