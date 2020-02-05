Православна церква оцінить доцільність впровадження календарної реформи

Православна церква оцінить доцільність впровадження календарної реформи

Укрінформ
Православна церква України створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України.

"Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення у помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", — йдеться у заяві.

Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

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Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Римо-католицька церква і більша частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем — 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.

Фото: М.Ковальчук

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