Православна церква оцінить доцільність впровадження календарної реформи

Православна церква України створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України.

"Було підтримано необхідність зваженого, конструктивного обговорення у помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", — йдеться у заяві.

Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем — 7 січня. Римо-католицька церква і більша частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем — 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.

Фото: М.Ковальчук