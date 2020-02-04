Патріарха Філарета "виключили" зі Священного Синоду ПЦУ

Під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України), на якому вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду.

У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім Почесного Патріарха Філарета, відсутнього без поважної причини, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України.

"Розглянувши теперішню діяльність Почесного Патріарха Філарета та беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, Священний Синод вкотре констатував, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією. Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Епіфаній знову закликав Філарета до примирення

Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, "зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне (див. 4 правило Другого Вселенського собору)".

Почесному Патріарху Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про заклик Архієрейського Собору до примирення та припинення самоізоляції.

Окрім того, Синод затвердив нагороди Православної Церкви України для єпископату, кліру та мирян.

Синод також розглянув інші церковні питання, йдеться на сайті ПЦУ.

Читайте також: Філарет вимагає у Варфоломія повернути оригінал постанови про ліквідацію УПЦ КП

Як повідомлялося, в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму Предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

Читайте також: Філарет привітав Епіфанія з днем народження та першою річницею інтронізації

29 травня Предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.