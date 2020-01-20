Філарет вимагає у Варфоломія повернути оригінал постанови про ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія з вимогою повернути оригінал постанови Помісного Собору від 15 грудня 2018 року зі Стамбула до України.

Про це він заявив під час прес-конференції у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз вимагаємо від Вселенського Патріарха Варфоломія щоб він повернув нам оригінал собору. Чому оригінал знаходиться в Константинополі, це ж собор Київського патріархату, і тому оригінал повинен бути в канцелярії КП, а не в канцелярії Константинопольського патріархату. Він міг мати копію цієї постанови, а не оригінал», - сказав Філарет.

До цього Філарет додав, що відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП, бо вважає, що українська церква не отримала повної автокефалії, натомість, на його думку, стала залежною від Константинопольського патріархату.

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Як повідомлялося, 10 січня, колишній Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що офіційно відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, на якому була ліквідована УПЦ КП.

У Києві 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом. 20 червня Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Водночас 24 червня Синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату. 5 грудня в Православній церкві України поінформували про завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Відповідно до рішення Синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.