Філарет відкликав свій підпис під постановою про ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, на якому була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату.

Про це повідомляє пресслужба ліквідованої УПЦ КП.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкликав свій підпис під постановою так званого помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патріарх Філарет повідомив міністра культури, молоді й спорту України Володимира Бородянського про відкликання свого підпису під постановою від 15 грудня 2018 року.

"Відкликання підпису, як допустиму юридичну дію, обумовлюю положеннями статей 9 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статей 22 та 35 Конституції України, – якими унеможливлюється погіршення правового становища громадян України, що реалізовують право на свободу совісті в Київському патріархаті", - йдеться у повідомленні Філарета до Бородянського.

Відтак, заявив Філарет, у подальшому його підпис під постановою помісного собору УПЦ Київського патріархату від 15 грудня 2018 року є “недійсним”.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

5 грудня в Православній церкві України поінформували про завершення процедури ліквідації релігійної організації «Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату».

Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.