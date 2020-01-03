Усі структури УПЦ КП ліквідовані, а Філарет перебуває у самоізоляції - Епіфаній

Почесний патріарх Філарет є архієреєм Православної церкви України, але перебуває в стані самоізоляції.

Про це заявив у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» предстоятель ПЦУ Епіфаній.

«Рішення щодо статусу митрополії і визнання з боку Константинополя було ухвалене саме ним (почесним патріархом Філаретом – ред.). Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б Об’єднавчого собору, ми не отримали б і Томосу. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив усі структури», – наголосив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

За його словами, усі структури Київського патріархату «повністю вже ліквідовані».

«Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає потреби. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної Помісної православної церкви», – заявив митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

У грудні в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ і обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. До складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

6 січня 2019 року нова Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і поновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.