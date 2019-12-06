“Дякую, що не викинули на вулицю”: Філарет відреагував на ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Епіфанія та Священного Синоду ПЦУ після завершення процедури ліквідації УПЦ Київського патріархату.

Заяву Філарета оприлюднили на сайті УПЦ КП.

“Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що на своєму засіданні 5 грудня 2019 року виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у тяжкі для церкви Радянські часи, і служити у Володимирському соборі”, - зазначив Філарет.

Він назвав “неправдою” завершення ліквідації Київського патріархату і сказав, що боротиметься за УПЦ КП “до останнього”.

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“Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні. Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога Незалежна Українська Православна Церква і Українська держава, стати на захист Київського Патріархату!” - заявив Філарет.