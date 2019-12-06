“Дякую, що не викинули на вулицю”: Філарет відреагував на ліквідацію УПЦ КП
Заяву Філарета оприлюднили на сайті УПЦ КП.
“Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що на своєму засіданні 5 грудня 2019 року виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у тяжкі для церкви Радянські часи, і служити у Володимирському соборі”, - зазначив Філарет.
Він назвав “неправдою” завершення ліквідації Київського патріархату і сказав, що боротиметься за УПЦ КП “до останнього”.
“Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні. Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога Незалежна Українська Православна Церква і Українська держава, стати на захист Київського Патріархату!” - заявив Філарет.