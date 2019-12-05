ПЦУ завершила процедуру ліквідації Київського патріархату

На засіданні синоду ПЦУ було розглянуто питання щодо почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Українська православна церква Київського патріархату" (УПЦ КП).

Про це повідомляє 5 грудня пресслужба ПЦУ.

"Синод ухвалив наступні рішення: враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" та враховуючи позицію почесного патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії", - йдеться у заяві.

Також, згідно з рішенням синоду ПЦУ, Філарет має право для пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, 36, та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.

Зазначається, що пожиттєве матеріальне утримання Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється коштом відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв.

"Неодноразово поширювані думки, нібито Православна церква України "бажає викинути патріарха Філарета на вулицю", не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості", - наголошують у ПЦУ.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

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Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним "помісний собор" скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.